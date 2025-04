Sanremo, via Privata al Sole nel degrado: la denuncia di un nostro lettore

Il nostro lettore, il prof. Giorgio Bottani, indirizza una lettera al sindaco Mager per denunciare "la alla mancanza di attenzione per via Privata al Sole, traversa di Corso Manzoni.

"Non è una strada privata, scrive, nonostante il nome. E' una via di proprietà del Comune di Sanremo, in cui recentemente è caduto un palo che sosteneva l'illuminazione. E' stato portato via il palo e manca quindi la necessaria illuminazione.

E' una strada in salita, come moltissime a Sanremo, ma non ha un drenaggio per le acque piovane, per cui quando piove, come oggi, diventa impraticabile perchè si trasforma in un alveo di torrente, con l'acqua che scende senza controllo, come è evidente dal filmato allegato.

Continuando al civico n.40 è presente un grande palo di cemento a sostegno della linea elettrica, pesantemente ammalorato, deteriorato, in pessime condizioni.

Chiediamo una visita dell'Ufficio Tecnico del Comune per accertare la nostra condizione e i necessari provvedimenti.

Grazie".