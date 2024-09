﻿Presidente f.f. Alessandro Piana alla chiusura della stagione agonistica di Pallapugno a Diano Castello: “Grazie per custodire e tramandare le tradizioni di questo territorio”

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria è intervenuto alla chiusura della stagione agonistica della Pallapugno a Diano Castello. Commenta il Presidente f.f. Piana: “ È stato un piacere partecipare all’evento a Diano Castello, un borgo meraviglioso, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione e della nostra provincia, uno scrigno di bellezza che, oltre a far giustamente parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, in ogni suo angolo racconta una storia secolare.

Una di queste tradizioni è appunto quella della pallapugno, uno degli sport più antichi e radicati nella nostra tradizione: tra ponente ligure e basso Piemonte infatti questa attività antichissima rappresenta un punto di riferimento per moltissimi appassionati, che partecipano e seguono, anno dopo anno, partite e campionati.” Conclude Alessandro Piana: “Voglio ringraziare il Comune di Diano Castello e l’associazione sportiva Amici del Castello che allo sferisterio Quaglia difende con onore i colori di Diano e porta avanti una tradizione che può vantare radici davvero profonde, oltre a essere una realtà associativa e sportiva di grande successo, come testimoniano gli ottimi risultati raggiunti.

In aggiunta, l’associazione ha anche un compito e una missione che non esito a definire culturale, di ampio respiro, in quanto è stata capace e continua a essere capace, anno dopo anno, di custodire e tramandare le tradizioni di questo territorio, con passione e determinazione, salvaguardando un patrimonio che rappresenta la nostra più importante ricchezza.”