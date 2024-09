Il presidente facente funzione della Regione Alessandro Piana alla Rievocazione storica motociclistica di Ospedaletti

“Ieri ho partecipato alla premiazione del concorso eleganza dell’ottava rievocazione storica motociclistica ad Ospedaletti. Un’edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di 250 moto e ha fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Ospedaletti e del comprensorio, un esempio di come lo sport sia uno strumento fondamentale del marketing territoriale”, afferma il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana, che prosegue: “Faccio i miei complimenti all’amministrazione comunale per il gradito invito e faccio i miei complimenti al Comitato Circuito Ospedaletti per il successo dell’evento e li ringrazio per il gradito invito. Regione Liguria in questi anni ha sempre supportato eventi che non solo rappresentano momenti di aggregazione, ma anche un volano importante per l’economia locale. In bocca al lupo ai partecipanti alla gara!”