Sanremo: ringraziamento di una nostra lettrice a medici e infermieri del Pronto Soccorso dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Debora Giannone, ci ha scritto per ringraziare medici e infermieri del Pronto Soccorso di Sanremo:

"Si parla tanto spesso di malasanità e, questa volta, vorrei invece fare un plauso allo staff medico di venerdì scorso, che era di turno al Pronto Soccorso dell'ospedale matuziano. Dall'operatore della 'Vigile' Cesare, che mi ha praticamente sorretta e trasportata al mio arrivo, ai medici per una brutta reazione allergica, al medico di turno il Vito Graziano, la dolce e premurosa infermiera Manuela, l'infermiere Francesco e tutti gli altri che a turno venivano a controllare le mie condizioni (mi scuso non sono riuscita a sapere tutti i vostri nomi). Ho trovato celerità nel soccorrermi e molta umanità e delicatezza, cose da non sottovalutare di questi tempi. Quindi grazie di cuore a tutti voi, siete nei miei pensieri".