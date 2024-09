L’Assessore regionale Marco Scajola all’evento del Panathlon club Imperia-Sanremo

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri all’evento organizzato dal Panathlon Club Imperia-Sanremo del presidente Angelo Masin.

Durante la serata, ampiamente partecipata, il presidente del Club Marathon Imperia William Stua ha relazionato sull’attività sportiva svolta durante l’anno mentre l’assessore Scajola ha ricordato quanto fatto da Regione Liguria per incentivare l’attività sportiva.

“Ringrazio il presidente Masin per il gradito invito. Nel mio intervento – spiega Scajola - ho ribadito l’importanza dello sport per i giovani e non solo. Come Regione Liguria ci siamo impegnati per incentivare l’attività sportiva con provvedimenti storici come Dote Sport che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni. Grazie a uno stanziamento di 2 milioni di euro abbiamo garantito la possibilità economica a circa 7mila ragazzi liguri di fare sport. Complimenti al Panathlon Club Imperia-Sanremo e al Marathon Club, per quanto fatto in questi anni e per quanto sapranno fare in futuro mettendo sempre al centro i sani valori dello sport”.