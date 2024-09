Ventimiglia: scuola Teologica di San Secondo, al via le iscrizioni per l’anno accademico. Si parte il 16 ottobre

Un corpo docente rinnovato e un numero di iscritti sopra ogni aspettativa: si contano già quarantacinque iscrizioni ad un mese dall’inizio delle lezioni. Il nuovo anno scolastico per la Scuola Teologica Diocesana San Secondo si preannuncia ricco di novità con nuovi corsi e new entry tra i professori. Le lezioni prenderanno il via il 16 ottobre. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 15. Sarà possibile seguire anche online, in didattica a distanza.

“Siamo pienamente soddisfatti - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni - di avere raggiunto il decimo anno e ora ci attendono mesi di sfide e nuove possibilità. Non mi sarei mai aspettata di arrivare a questo punto e devo ringraziare i docenti e i numerosi studenti che ormai da un decennio scelgono di dedicare il loro tempo libero alla teologia. E’ un impegno non da poco, ma la loro passione rende tutto più entusiasmante”. La Scuola dal suo primo giorno di vita ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie alla disponibilità degli insegnanti. Non mancheranno per gli iscritti occasioni di uscite didattiche e visite guidate, con nuovi itinerari artistici e religiosi. La formula vincente è la semplicità nel divulgare materie complesse che ruotano intorno alla teologia.

“Ci tengo a sottolineare - prosegue Gioeni - che la scuola è aperta a tutti: senza limiti d’età o titolo di studio. I nostri corsi, con linguaggio accessibile, andranno a trattare le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana, lo studio della filosofia e della Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la storia delle religioni non cristiane. Quest’anno abbiamo inserito il latino. Si tratteranno le basi di questa lingua affascinante per affrontare lo studio di alcuni testi tratti da filosofi cristiani. Insomma una visione della religione a 360 gradi”.

Per informazioni e iscrizioni: scuolasansecondo@gmail.com o al 3471323501.