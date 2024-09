Molini di Triora, caduta di alberi sulla strada che porta ad Andagna: secondo episodio in 10 giorni

Nella notte tra giovedì e venerdì 27 settembre, un nuovo incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Molini di Triora e le zone limitrofe. Un albero è caduto sulla strada che conduce ad Andagna, bloccando il passaggio per alcune ore. Questo è il secondo episodio simile che si verifica nel giro di dieci giorni, accentuando l'allarme per la sicurezza della viabilità locale. Dalle 9 di questa mattina, gli operatori della Provincia di Imperia si sono attivati per tagliare gli alberi caduti.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l'incidente ha causato notevoli disagi per chi utilizza quella via. Secondo alcuni residenti, la strada è stata riaperta grazie all'intervento di un privato che, con mezzi propri, ha rimosso l'albero e creato un varco per permettere il passaggio dei veicoli.

La caduta degli alberi in questa zona sta diventando una preoccupazione crescente per chi viaggia lungo questo tratto. "Ci sono troppi alberi pericolanti lungo la strada; prima o poi qualcuno si farà male", fanno sapere alcuni residenti che transitano regolarmente su questa strada. "Chiediamo che vengano fatte delle verifiche e una manutenzione più assidua degli alberi che potrebbero rappresentare un rischio".