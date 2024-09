Vallecrosia: al CNOS FAP al via corso gratuito per tecnico superiore nel settore florovivaistico

Sono aperte fino al 15 novembre 2024 le iscrizioni al corso biennale gratuito per Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni nella Filiera Florovivaistica. L’attività formativa, organizzata dall’ITS Academy – Istituto Tecnologico Superiore dell’Agroalimentare, promossa dalla Regione Liguria e finanziata dal Fondo Sociale Europeo, è rivolta a 22 allievi giovani o adulti, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, secondo le modalità indicate nel bando di ammissione.

Il corso, della durata di 1800 ore, di cui 630 di stage formativo in azienda, si svolgerà nella sede del Centro di Formazione professionale CNOS FAP “Don Bosco” di Vallecrosia e dell’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.

Il Tecnico superiore opera nelle filiere della produzione florovivaistica, collabora e interviene nei processi di produzione, gestisce e controlla i prodotti, supporta le attività lavorative e di studio. Opera nel rispetto degli standard di qualità, di sicurezza e conformità secondo le normative italiane, comunitarie e internazionali. Gestisce e supporta i cicli di lavorazione, le procedure di controllo, la qualità delle produzioni e i sistemi tecnologici. Coadiuva nell’analisi delle produzioni e dei prodotti. Promuove l’innovazione di processo e di prodotto. Nelle diverse fasi di lavoro collabora con gli istituti di ricerca presenti sul territorio e con le strutture amministrative delle imprese florovivaistiche per l’organizzazione delle risorse umane e la gestione dei prodotti.

La domanda di iscrizione e tutte le informazioni specifiche relative al corso sono disponibili sul sito del CNOS FAP www.cnosvallecrosia.it e dell’ITS Academy www.itsagroalimentare.liguria.it.

Per altre informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0184/256762.



(in basso la locandina)