Frequenza asili nido pubblici o privati, Camporosso dà contributi alle famiglie

Un contributo economico verrà assegnato dal comune di Camporosso alle famiglie residenti con figli da 3 a 36 mesi a rimborso delle spese sostenute per la fruizione degli asili nido pubblici o privati.

E' stato emanato un bando. "Con piacere informiamo che il comune di Camporosso ha emanato un bando per assegnare, alle famiglie residenti con figli da 3 a 36 mesi, un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per la fruizione degli asili nido pubblici o privati" - annuncia il sindaco Davide Gibelli - "Con questa misura vogliamo essere il più vicino possibile alle famiglie in questo particolare e difficile momento storico".

Le domande si potranno presentare fino al 4 ottobre. "Requisiti e modalità di accesso alla misura si potranno trovare sul sito del comune di Camporosso" - fa sapere il primo cittadino - "Fino al 4 ottobre 2024 è possibile presentare le domande. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ISEE minorenni: per i nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro il contributo non può superare 5.000 euro all'anno; per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro il contributo non può superare 3.500 euro all'anno mentre per tutti gli altri (ISEE oltre 40.000 euro) il contributo non può superare 1.000 euro all'anno".