Sabato prossimo concerto dell'OpenOrchestra alla chiesa parrocchiale di La Turbie in Franca

Sabato prossimo alle 19:30 l'OpenOrchestra si esibirà alla chiesa parrocchiale di La Turbie in occasione dei festeggiamenti in onore di Saint Michel. Si tratta del primo concerto fuori dai confini nazionali per il gruppo strumentale che attualmente consta di circa 40 elementi. Il programma proporrà vari generi musicali in un percorso che dal '700 arriva ai giorni nostri (Haendel, Albinoni, Mozart, Massenet, Brahms, Elgar, Grieg, Puccini, Shostakovic, Bartok, Mancini, Morricone).

L'apertura dell'evento sarà affidata al violino solista di Volodymyr Baran (già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina e direttore dei concorsi internazionali musicali di Malta) che eseguirà le variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach. L'OpenOrchestra, sempre fuori dall'Italia, sarà ospite del Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia (Zagabria e Dugo Selo) che si terrà nel prossimo maggio. Già stata richiesta la sua presenza al Festival del Compositore 2025 previsto in aprile presso il Teatro Carlo Felice di Genova.

L'impegno successivo della OpenOrchestra sarà presso la cattedrale di Chiavari sabato 12 ottobre.