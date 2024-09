EigenLayer lancia la seconda fase del suo airdrop. Arriva anche quello di MEMEBET

EigenLayer è un protocollo di restaking che, dopo aver lanciato la seconda stagione del suo airdrop denominato "Stakedrop", è pronto a rimuovere le restrizioni di trasferimento sul suo token nativo EIGEN a partire dal prossimo 30 settembre.

In questo modo, i detentori del token potranno scambiare e trasferire i token EIGEN senza limitazioni. Anche il nuovo progetto Memebet Token, che ha superato $290.000 in prevendita fino a questo momento, possono partecipare a un airdrop suddiviso in più stagioni.

In palio ci sono 400 milioni di token MEMEBET: ecco come partecipare.

La seconda stagione dell’airdrop di EigenLayer parte dal 16 settembre

Lo scorso 16 settembre è stato dato il via alla seconda stagione dell’airdrop di EigenLayer, denominato "Stakedrop", l'ultima tappa prima che i token EIGEN diventino ufficialmente disponibili per il trading sugli exchange. Per i partecipanti all'airdrop sarà possibile richiedere i token tra il 16 settembre 2024 e il 16 marzo 2025.

Sono state tuttavia sollevate alcune rimostranze, da parte della comunità crypto, nei confronti dell’airdrop in questione, soprattutto perché solo il 15% dell'offerta totale di EIGEN è stato reso disponibile come ricompensa per l’evento.

Questa percentuale è apparsa piccola a chi si aspettava un'allocazione più ampia, visto che EigenLayer ha un TVL attuale pari a 11,9 miliardi di dollari. La prima stagione dell’airdrop ha distribuito un totale di 113 milioni di EIGEN, mentre questa nuova fase mette in palio circa 87 milioni di token, che sarà anche l’ultima in quanto il progetto ha reso noto che non ci sarà una terza stagione.

Dal 30 settembre via libera al trasferimento e al trading dei token EIGEN

EigenLayer è una piattaforma che consente agli utenti di depositare e mettere in staking i token ETH, con l’intenzione di proteggere reti di terze parti e servizi verificati utilizzando il meccanismo di restaking.

La fornitura totale di token della piattaforma è di 1,67 miliardi e fa parte di un modello di sicurezza più ampio, noto come "forking intersoggettivo", che vuole a rafforzare la sicurezza cripto-economica.

A partire dal prossimo 30 settembre, EigenLayer rimuoverà le restrizioni di trasferimento sul token EIGEN, consentendo agli stakeholder di fare trading e trasferire i propri token. Coloro che hanno messo in staking i token EIGEN detenuti, saranno tuttavia tenuti a sottoporsi a un periodo di unstaking di 7 giorni, prima che questi possano essere liberamente spostati.

Secondo piattaforme di trading pre-mercato, come Hyperliquid, i derivati ​​dei token EIGEN hanno un valore di circa 3,4 dollari ciascuno, per una valutazione completamente diluita di 5,4 miliardi di dollari.

EigenLayer ha anche sperimentato da poco deflussi molto significativi, infatti il valore totale bloccato (TVL) della piattaforma è sceso da un massimo storico di $ 20 miliardi a giugno ai circa $ 12 miliardi di oggi.

Nonostante ciò, EigenLayer resta una delle piattaforme più vitali per lo staking di ETH, infatti questo aggiornamento sulla trasferibilità dei token è un ulteriore sviluppo critico, che ben predispone per la crescita futura del progetto.

