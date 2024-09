Sanremo: lavori di sicurezza non eseguiti nel vicino condominio, chiuso al pubblico parco giochi di zona San Martino

Sono stati stanziati 400mila euro dal Comune di Sanremo può dare il via ai lavori relativi al ‘Parco di San Martino’ ma, intanto, poco lontano un altro parco giochi viene chiuso. Un sopralluogo degli uffici di palazzo Bellevue hanno accertato come non siano stati eseguiti alcuni lavori di sicurezza in un attiguo condominio di via Lamarmora e, quindi, è stata emanata l’ordinanza di sicurezza.

“Non sussistendo le condizioni di sicurezza del parco giochi – ha sottolineato il dirigente del settore verde e centri storico - è necessario adottare specifiche misure di interdizione dell’area, a tutela della sicurezza e incolumità pubblica dei cittadini”.

Si tratta di un piccolo parco giochi costruito a scomputo delle autorizzazioni per la costruzione di un condominio. La manutenzione, nel corso degli anni non è stata fatta e, dopo l'ultimo sopralluogo svolto nell'agosto scorso, palazzo Bellevue ha deciso di mettere i sigilli fino a quando i lavori non verranno eseguiti.