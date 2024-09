28enne accoltellato ieri a Ventimiglia: non ha subito lesioni agli organi vitali, è stabile al San Martino di Genova

E’ in condizioni stabili il 28enne accoltellato ieri pomeriggio in via Tenda a Ventimiglia. L’uomo, soccorso dal personale medico del 118, era stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova, nella tarda serata di ieri.

Un coltello gli ha traffitto il petto ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Monoblocco, diretto dalla dottoressa Iole Brunetti. Al momento, per fortuna, non sono state riscontrate lesioni agli organi vitali. Il paziente è sottoposto a ventilazione meccanica ed è continuativamente monitorato.

Intanto il colpevole è stato arrestato dai Carabinieri di Ventimiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.