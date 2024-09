Sanremo: esenzione dal pagamento della Tari, ecco i criteri stabiliti dal Comune per presentare le domande

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha stabilito i requisiti per presentare le domande per la formazione di una graduatoria ai fini dell’esenzione dal pagamento della Tari.

Le domande potranno essere presentate da chi:

• avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

• avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo;

• avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente;

• risultare l’ISEE ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità; del nucleo familiare effettivo non superiore a euro 15.000.

Al bando potranno partecipare tutti gli intestatari della Tari non titolari (proprietari o usufruttuari) di immobili ad uso abitativo secondario e non titolari di immobili inclusi nelle categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili), A10 (Uffici e studi privati).

L’ordine di ammissione alla graduatoria ai fini dell’esenzione e agevolazione si terrà conto dei seguenti criteri:

• l’attestazione ISEE e l’entità e tipologia del nucleo, con particolare riferimento alla presenza di minori;

• che i criteri dovranno rispondere a quanto riportato nella delibera, elaborato dal Servizio Interventi Sociali e Casa Serena;

• verrà demandata l’attuazione della presente deliberazione al Settore Ambito Sociale tramite un apposito bando secondo i criteri stabiliti con il presente atto;

• in caso di parità di punteggio nell’ordine di ammissione alla graduatoria si farà riferimento all’entità del nucleo familiare ed in caso di ulteriore parità si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande;

• è stato dato atto che il Settore Ambito Sociale del Comune di Sanremo procederà all’approvazione di un ordine di ammissione alla graduatoria, sulla base dell’attestazione ISEE e dell’entità e tipologia del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di minori.

Ai nuclei familiari con o senza minore a carico con un Isee fino a 9.540 euro l’esenzione sarà del 100%; i nuclei che hanno l’Isee tra 9.540 e 12.520 euro senza minori a carico il contributo sarà dell’80% e per quelli con due o più a carico nuovamente del 100%; i nuclei tra 12.520 e 15.000 con fino un minore a carico, il contributo sarà del 60% e chi ne ha due o più sarà dell’80%.