Elezioni regionali, Ospedaletti: il consigliere Lombardo declina l'offerta a candidarsi

"Sono onorato della richiesta di candidatura al Consiglio Regionale che ho ricevuto da parte delle liste civiche per Marco Bucci presidente della Regione Liguria, in particolare da parte dei referenti di Genova e Imperia della stesse liste. Pur condividendo il progetto, mi trovo costretto a declinare l'invito per motivi principalmente professionali, che non mi permetterebbero di dedicare sufficiente impegno e dedizione".

Con queste parole il consigliere comunale di Ospedaletti Giuseppe Lombardo fa sapere di non voler concorrere alle elezioni regionali della Liguria ormai imminenti.

"Inoltre, la mia attività politica si sta concentrando principalmente nella città di Ospedaletti, dove nelle ultime elezioni amministrative sono stato eletto consigliere di maggioranza e per la quale sto cercando di lavorare al meglio per proseguire l'attività amministrativa del gruppo "Rilancio e Sviluppo" e, in particolare, del Sindaco Daniele Cimiotti. Ringrazio, pertanto, per la proposta e auguro una proficua prosecuzione della campagna elettorale".