Elezioni regionali, le candidate e i candidati imperiesi di "Per Bucci presidente – Vince Liguria"

Ufficializzati le candidate e i candidati imperiesi della lista civica della coalizione di centrodestra "Per Bucci presidente – Vince Liguria" per le prossime elezioni regionali che si terranno il 27 e il 28 ottobre.

Silvia Mameli, consigliera comunale di Imperia del Gruppo misto, l'imprenditore Alberto Alberti, Antonello Gandolfo e Stefania Mostardini sono le candidate e i candidati.

"La Liguria è a un bivio e tutti devono essere pronti a fare la loro parte -commenta Silvia Mameli-. Per questo ho deciso di 'scendere in campo' per i liguri e per la nostra Liguria, insieme all'area civica di centrodestra di cui condivido i valori e gli ideali. È per me un onore e un orgoglio sostenere il nostro candidato Marco Bucci nella lista civica 'Vince Liguria-Bucci presidente'. Il significato di questa candidatura è soprattutto il simbolo di una regione che vuole guardare verso l'alto e che nel farlo vuole dire 'noi siamo capaci di grandi imprese' e questo Marco Bucci lo ha già dimostrato a Genova e alla Liguria. Il nostro motore è costruire e non distruggere!".