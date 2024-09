Tavolo veterinario-associazioni in Asl 1, presidente Piana: "Ulteriore canale di dialogo con gli stakeholder del settore zootecnico"

È stato istituito questa mattina, presso la sede dell'ASL 1, il tavolo di lavoro permanente Veterinario-Associazioni di categoria iscritti al comparto zootecnico.

"Questo tavolo rappresenta un ulteriore canale di dialogo con gli stakeholder del settore zootecnico, che nasce dalla necessità di contemperare la salvaguardia della salute pubblica con lo sviluppo imprenditoriale delle nostre aziende” - afferma il Presidente facente funzioni Alessandro Piana.

”Verranno, infatti, realizzati incontri formativi ed informativi che, come focus, abbiano, di volta in volta, argomenti di preminente interesse sanitario e che coinvolgeranno esperti di vari settori, riconosciuti a livello nazionale. Un aiuto importante per tutti gli operatori del settore, che -conclude Piana- potranno essere aggiornati e supportati costantemente.”