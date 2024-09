Molini di Triora, ok al progetto per la riqualificazione urbana di piazza Beato Lantrua e delle vie del centro storico

La Giunta comunale di Molini di Triora ha approvato un importante progetto di riqualificazione urbana, che prevede interventi di messa in sicurezza di alcune vie e spazi pubblici nel centro abitato, con particolare attenzione alla riqualificazione di piazza Beato Lantrua. L'intervento, del valore complessivo di 82.360 euro, è stato individuato come prioritario per il finanziamento regionale previsto dal bando di rigenerazione urbana.

Il progetto fa parte di un piano più ampio di rigenerazione urbana, mirato a migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e sociale del centro abitato di Molini di Triora. La Giunta ha deliberato di inserire questo intervento nel Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, garantendo così l’immediata cantierabilità dei lavori, essendo già stato completato il livello di progettazione esecutiva. Oltre alla riqualificazione di piazza Beato Lantrua, il progetto include anche la riqualificazione e il recupero di uno spazio ad uso pubblico, per un importo di 126.000 euro. Tuttavia, il Comune ha deciso di concentrare gli sforzi sul primo intervento, ritenuto strategico per la riqualificazione complessiva dell'area.

Il Comune ha inoltre previsto un cofinanziamento pari a 4.500 euro, equivalente al 5,46% del costo totale, come parte dell'impegno per ottenere i fondi necessari dal bando regionale. La delibera è stata resa immediatamente eseguibile, confermando così la volontà dell'amministrazione di procedere rapidamente con i lavori.