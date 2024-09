Bordighera, ponteggio e area cantiere: scatta il divieto di sosta in corso Italia

Scatta il divieto di sosta a tutti i veicoli, escluso i richiedenti, in corso Italia a Bordighera nella rientranza prospicente il numero civico 38, destinato alla sosta di motocicli, dal 7 ottobre al 30 aprile 2025 per consentire l'installazione di un ponteggio e dell'area di cantiere per carico e scarico materiale.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il richiedente dovrà provvedere alla posa, almeno 48 ore prima, e al mantenimento della segnaletica stradale.