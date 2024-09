Sanremo: dopo le dimissioni di Alessandro Marenco il comune promuove il bando per un nuovo consigliere alla 'Borea e Massa'

E’ stato pubblicato dal Comune di Sanremo il bando per l’inserimento di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ‘Borea e Massa’, che gestisce la casa di riposo di via Borea, nella città dei fiori. Dopo l’approvazione nell’ultimo Consiglio comunale, nel quale sono stati approvati gli indirizzi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Sanremo in società, enti, aziende ed istituzioni, ora è stato diramato il bando.

Al momento sono incarica nel Cda della Fondazione Anna Maria Mariani, Alessandro Marenco, Marco Grazietti, Renata Maria Ghizzoni ed Ivano Upennini, nominati nel luglio del 2023 e in carica per cinque anni. Il 9 aprile scorso Alessandro Marenco ha presentato le proprie dimissioni quando si è candidato al Consiglio comunale (poi eletto) anche se al momento è ancora in carica, fino a quando non sarà sostituito.

Sarà possibile inviare le candidature anche se, essendo come per tutte le aziende partecipate del Comune, una nomina fiduciaria, questa verrà poi fatta dal Sindaco, in base alle domande che arriveranno. Ricordiamo che non è previsto alcun compenso per i componenti del CdA della Fondazione.