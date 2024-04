Elezioni Sanremo: all'apertura del point FDI conferma del nuovo sondaggio con Rolando al 47% (Foto e Video)

Apertura del point di Fratelli d’Italia, questo pomeriggio in via Feraldi a Sanremo e, nel corso della presentazione dei candidati del partito, è arrivata anche la conferma del nuovo sondaggio per le amministrative che si svolgeranno a giugno, nella città dei fiori.

E’ stato il Senatore Gianni Berrino, leader di FdI a Sanremo, che ha confermato il 47,9% per la coalizione che sostiene Gianni Rolando dal sondaggio realizzato da Euromedia Research. Secondo quanto evidenziato, dietro Rolando c’è il candidato del centrosinistra Fulvio Fellegara con il 25,3% e, subito dopo, Alessandro Mager che rappresenta il centro civico con il 19%. “Importante anche il ‘sentiment’ degli elettori – ha detto Berrino – ovvero la domanda chi, secondo l’interlocutore vincerà, e le risposte per Rolando sono le maggiori. Inoltre abbiamo anche evidenziato come Fratelli d’Italia, alle Europee è al 32%”.

L’apertura del point ha visto la presenza dell’Eurodeputato Carlo Fidanza, del candidato alle elezioni continentali Carlo Balleari, del Consigliere regionale Veronica Russo e di tutti i candidati di Fratelli d’Italia. Con loro, ovviamente, il candidato a sindaco, Gianni Rolando, che ha spronato chi lo sostiene a lavorare per raggiungere il risultato della vittoria al primo turno.

“Abbiamo riunito tutti qui in via Feraldi – ha proseguito Berrino – per far conoscere Fidanza e Balleari ai candidati e per confermare che questa città ha bisogno di discontinuità rispetto alle Amministrazioni precedenti”.

“Siamo pronti a supportare Gianni Rolando – ha detto Fidanza – per cambiare la storia di Sanremo ma, nello stesso momento si potranno cambiare le politiche europee con una maggioranza più forte. C’è bisogno di portare il modello Meloni in Europa e governare anche meglio l’Italia. E’ fondamentale anche avere una ‘filiera’ politica legata tra esperienze civiche e politiche, parlando la stessa lingua dal comune per arrivare a Roma e in Europa”.

“Stiamo vivendo una campagna elettorale straordinaria – ha detto Stefano Balleari – e per me è un onore essere candidato per portare le istanze del territorio a Bruxelles. Sono convinto che potremo fare la differenza in un contesto così ampio che abbiamo. Potrebbe essere una innovazione importante a servizio del territorio e del paese”.