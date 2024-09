Giornata dedicata al cicloescursionismo domenica prossima organizzata dal Club Alpino di Sanremo

Il Club Alpino Italiano di Sanremo organizza, per domenica prossima, una speciale giornata dedicata all’introduzione al cicloescursionismo, un’attività sempre più apprezzata dagli amanti della montagna e delle due ruote.

L’evento è aperto a tutti, anche ai principianti, e rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina. Durante l'uscita, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire i fondamenti del cicloescursionismo, imparando le tecniche base per affrontare i sentieri in sicurezza e con il giusto approccio.

Sarà un percorso pensato appositamente per tutti i livelli, con tracciati accessibili e un ritmo adatto anche a chi non ha esperienze con questo tipo di escursioni. Inoltre, ci sarà la possibilità di affittare le bici.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Dario al numero 3343470317.