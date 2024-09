Bittensor (TAO) esplode, guadagna oltre l’80% in una settimana e punta all’obiettivo di $600

In mezzo alla generale ripresa del mercato crypto, Bittensor (TAO) è in netta salita grazie anche ad alcuni elementi che lo hanno portato a riprendere quota e ad avere una spinta in più.

TAO è prima salito a $414, grazie all’annuncio del listing su Bitvavo, ma poi è riuscito a proseguire il suo cammino, toccando oggi $546,87 al momento, con un aumento del 15% nelle ultime 24 ore e di oltre l’80% nell’ultima settimana.

Secondo gli analisti del settore, il token è sulla buona strada per raggiungere $600. Un altro token che può fare grandi cose è Pepe Unchained , al momento sopra $14,7 milioni in prevendita, non solo per la creazione della sua blockchain Layer 2 ma anche grazie a novità come il Pepe Fren With Benefits.

Bitvavo aggiunge TAO alla sua piattaforma

Se Bittensor (TAO) sta vivendo un momento di netto rialzo, lo si deve anche al recente listing sull’exchange Bitvavo, una piattaforma di trading che ha dato l’annuncio di quest’aggiunta con un post su X.

Di conseguenza si è registrato un aumento della domanda del token e il prezzo di TAO è aumentato in maniera esponenziale. Questa impennata di liquidità arriva in un momento cruciale per Bittensor, che può crescere ulteriormente, specialmente visto che l’interesse nei confronti dei progetti a tema IA continua a salire.

Secondo l'esperto di criptovalute Altcoin Miyagi, che ha fornito un'analisi dell'attuale andamento dei prezzi di Bittensor su X, il token ha spazio per raggiungere $ 600, un traguardo che sembra più vicino adesso che TAO ha superato $540.

Grazie anche al fatto che il settore dell'intelligenza artificiale continua a prendere piede, Miyagi si è detto fiducioso del fatto che il prezzo del token potrebbe raggiungere il suo massimo storico (ATH) nei prossimi mesi.

TAO, secondo gli esperti, potrebbe raggiungere presto $600

Altcoin Sherpa, uno degli esperti del settore, evidenzia che il token ha superato il range compreso tra $ 355,46 e $ 197,69, rimbalzando dal supporto di $ 355,46, confermando quindi un'interruzione e un successivo trend rialzista.

CryptoLax, un altro noto esperto del settore, fa invece notare che TAO ha guadagnato il 100% di valore nelle ultime due settimane, rompendo un pattern triple-bottom, che si è allineato con il sentiment positivo del mercato, guidato dal movimento dei prezzi di Bitcoin e dalle notizie di taglio dei tassi da parte della Fed statunitense.

Stando sempre all’analisi di CryptoLax, TAO ha superato i livelli chiave di Fibonacci compresi tra il 23,6% e il 38,2%, e il suo prezzo ora si attesta appena al di sotto del limite di ritracciamento del 50%.

Lo slancio rialzista di Bittensor è ulteriormente supportato dalla formazione di un Fair Value Gap (FVG) rialzista sul grafico settimanale. CryptoLax, inoltre, mette in guardia sul fatto che TAO potrebbe presto subire un pullback, come accade di solito con gli asset che intraprendono una crescita così repentina.

Gli analisti, inoltre, prevedono che se il trend rialzista continua, TAO potrebbe raggiungere anche la soglia dei $ 600 nel breve termine, guidato dal forte sentiment del mercato e anche da pattern tecnici.

Si prevede, infine, che il livello di $355,46 agisca come supporto chiave durante qualsiasi potenziale ritracciamento, mentre quello inferiore a $197,69 è alquanto improbabile che venga rivisitato presto.

La recente performance di TAO ha consolidato inoltre la sua posizione di forte contendente nei settori AI e, più in generale, delle criptovalute. Un altro token, questa volta nuovo di zecca e non ancora listato, potrebbe esplodere con il listing e fare anche 100x: parliamo di Pepe Unchained.

Pepe Unchained a un passo dai $15 milioni in prevendita: esploderà con il listing?

Pepe Unchained, ora sopra i $14,7 milioni in una prevendita che si muove molto velocemente, può contare sulla forza della creazione di una blockchain Layer 2 dalle grandi potenzialità, in grado di cambiare del tutto il settore delle meme coin e offrire vantaggi rispetto alla Layer 1, la blockchain di Ethereum.

La “Pepe Chain”, così viene denominata questa blockchain Layer 2, punta a eliminare problemi come la congestione di rete e a mettere a disposizione degli utenti transazioni più veloci rispetto a Ethereum e tasse più basse da pagare.

Ecco l’analisi del progetto da parte dello youtuber crypto Felice Grimaudo:

Pepe Unchained mette a disposizione degli utenti anche lo staking, con un APY attuale del 142% e avvia alcune manovre di marketing per creare ulteriore hype attorno al progetto: l’ultima è il “Pepe Frens With Benefits”, che spinge la comunità a creare applicazioni sulla nuova blockchain Layer 2 Pepe Chain, offrendo delle sovvenzioni.

Le domande relative proprio a queste sovvenzioni verranno aperte nel quarto trimestre del 2024 e offriranno vantaggi a tutti gli utenti che investono e credono in PEPU, token nativo del progetto.

Per acquistare PEPU in prevendita, prima del prossimo aumento, ora al costo di $0,00983, è possibile collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto, purché sia compatibile con la presale, e scambiare ETH, USDT, BNB o usare il denaro fiat, ovvero una carta di credito/debito bancaria.

Chi vuole restare aggiornato su ulteriori novità relative a PEPU, può anche entrare a far parte della community di Pepe Unchained, presente su X e Telegram .

