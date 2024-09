Sanremo: grande partecipazione per la Giornata Internazionale della Pace organizzata dai Club Rotary, Rotaract e Inner Wheel Sanremo

Si è svolto ieri, presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo, l’evento organizzato dalle associazioni Rotary Sanremo, Rotary Sanremo Hanbury, Inner Wheel Sanremo, Rotaract Sanremo, in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, il Liceo G.D. Cassini, con il supporto della Direzione Museale della Regione Liguria, dedicato al tema della Pace. All’ incontro, che ha registrato una grande partecipazione, sono intervenuti il Presidente della Regione facente funzioni Alessandro Piana, i presidenti delle associazioni: Sergio Viglietti, Ettore Guazzoni, Claudia Torlasco e Giovanni Ghinamo, il Direttore di Santa Tecla Alberto Parodi ed ha inviato un messaggio il Patriarca di Gerusalemme.



Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana commenta: “Ringrazio i club Rotary per avermi invitato a questo evento dedicato alla Pace, un valore fondamentale per la convivenza armoniosa e per la costituzione di una società giusta e inclusiva. Viviamo in un tempo in cui la Pace, più che un’aspirazione, deve diventare una pratica quotidiana, una scelta consapevole di ogni individuo e di ogni comunità. Un ringraziamento a tutte le associazioni, per l'inestimabile lavoro che svolgono, ed il continuo impegno, che rendono il mondo un luogo più luminoso”.



“Il Rotary Club Sanremo Hanbury è pieno di orgoglio per essere stato partecipe attivo alla realizzazione di questa giornata di unione di intenti per la Pace con gli altri organizzatori. La Pace si può fare sempre e sempre bisogna parlarne, partendo anche dai piccoli eventi quotidiani.” afferma il Presidente del Rotary Club Sanremo Hanbury Sergio Viglietti.

"La pace è un bene prezioso e fragile. Come Rotariani, abbiamo la responsabilità di agire, collaborare e costruire un mondo in cui ogni individuo possa vivere libero dalla paura e dalla violenza. Continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere la pace e la comprensione a livello globale, unendo le forze con istituzioni, governi e comunità locali", ha dichiarato Ettore Guazzoni presidente del Rotary Club Sanremo. Prosegue Claudia Torlasco, Presidente dell’Innee Wheel Sanremo: ”Inner Wheel ha vissuto con forte emozione e intensa partecipazione il pomeriggio di riflessioni sulla guerra per auspicare la pace. Ascoltare i racconti di chi si trova nel paese in guerra lascia senza parole".

“Il perdono è precursore della pace” ci ha detto il padre francescano dalla Palestina. Se ci fosse la forza per perdonare forse…..”.



Conclude Giovanni Ghinamo, Presidente del Rotaract Sanremo: “Il Rotaract Club Sanremo è lieto di aver partecipato all’organizzazione della celebrazione della Giornata Internazionale della Pace, in collaborazione con gli altri Club Sanremesi, in cui sono stati sottolineati i valori fondamentali della pace, della tolleranza e della cooperazione internazionale, principi cardine della nostra Associazione”.