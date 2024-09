Grande successo per la Festa della lumaca a Molini di Triora (Foto e video)

Sessantatreesima edizione per la tradizionale Sagra della lumaca di Molini di Triora, oramai tradizione consolidatissima del ponente ligure.

Un fiume di gente ha partecipato all'evento gastronomico, per riabbracciare un appuntamento molto apprezzato; e nonostante lo spostamento di data causato dal maltempo, l'evento sembra non averne minimamente risentito, attirando un grande numero di curiosi e anche diverse figure della politica locale e regionale.

"Siamo contenti - commenta il sindaco Manuela Sasso - abbiamo quasi finito le lumache e solo questo dimostra una grande affluenza. Il paese è gremito e la gente si diverte. Tutto questo è un'enorme soddisfazione per noi e un'occasione per far conoscere le bellezze dell'entroterra".

"Siamo in un borgo bellissimo - aggiunge il senatore Gianni Berrino - come tutti quelli della Valle Argentina, un'occasione per ricordare che Liguria di ponente è fatta sì di mare, ma anche di borghi bellissimi da visitare".

Anche nella giornata di oggi sembrava che il maltempo potesse giocare brutti scherzi, ma fortunatamente così non è stato: "Per fortuna la giornata si è potuta realizzare - afferma il consigliere regionale Chiara Cerri - e c'è stata grande partecipazione, che permette di rendere l'evento ancora più piacevole".

"Fa piacere vedere questi borghi sempre pieni di persone - incalza il consigliere comunale di Sanremo Luca Lombardi (candidato anche alle regionali) - sono luoghi sempre animati da iniziative che coinvolgono cittadini e turisti. Un plauso a loro, perché è anche così che si fa turismo".

Tra i presenti anche l'eurodeputato di Fdi Giovanni Crosetto: "Io vengo da una terra leader nella produzione di lumache, devo dire che il livello è altissimo. I miei complimenti allo proloco e all'amministrazione che si è occupata della giornata".

"Uno spot per tutta la vallata - conclude il consigliere regionale Enrico Ioculano - bisogna fare i complimenti all'amministrazione e a tutti i volontari che sono qui per far funzionare questa manifestazione. In queste giornate emerge il senso di comunità e bisogna fare loro i complimenti".

Tra i consiglieri regionali presente anche Veronica Russo.

Foto e video di Christian Flammia