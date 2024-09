Festival di Sanremo 2025: in arrivo cinque serate su Rai 2 per un 'talent' che porterà il vincitore nelle nuove proposte

Il Direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Carlo Conti, prosegue nel lavoro di allestimento della kermesse canora di febbraio e, nel corso di una ospitata al Tg1, ha rivelato una novità per l’edizione 2025.

“Insieme alla commissione artistica – ha detto – sto lavorando ad un ‘talent’ che andrà in onda per cinque serate su Rai 2, che porterà il vincitore alla sezione nuove proposte per le quali, tra l’altro, c’è tempo per iscriversi fino al 9 ottobre.

“Sto ascoltando tante canzoni dei big – ha detto Conti – ma ci stiamo concentrando sulle cinque serate che non condurrò sicuramente io. I bi, invece, li annunceremo all'inizio del mese di dicembre, sempre al Tg1”.