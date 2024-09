Sanremo: autobus non rispetta il divieto di svolta a sinistra, la segnalazione di una lettrice

"Sig. Direttore, per le strade di Sanremo ormai si vede di tutto: sensi unici non rispettati, parcheggi fai da te, inversioni pazzesche, ma l’altro pomeriggio all'altezza della stazione vecchia, all' uscita dal parcheggio, un autobus ha fatto inversione fermando il traffico e ha girato verso l’Imperatrice. Dietro di lui altre auto l’hanno imitato e questa manovra non è la prima volta che noto auto che girano così, ma un autobus…. Mi domando, perché non mettono una telecamera per fermare una manovra molto pericolosa .

Renata".