Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 SETTEMBRE



SANREMO

6.00-17.30. ‘Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Piazzale Carlo Dapporto (il programma a questo link)

7.00-20.00. Mercato antiquario in piazza Colombo

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.30-18.30. Sanremo in Sport: percorso di discipline sportive tutte da provare per bambini e adulti. Parco di villa Ormond e Corso Salvo D’Acquisto (locandina con i punti dove si svolgeranno le varie discipline)

10.30-17.30. ‘Sanremo Photobook Festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione) organizzato dall'Associazione Culturale Spazivisivi con un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre. Sala Consiliare del Museo Civico in Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (il programma)



15.30. ‘Famiglie in Pigiama’: ciclo di eventi con l’intervento di specialisti per genitori di bambini con patologie. Il tema dela giornata ‘Viaggio tra mente, corpo e anima nella gestione della malattia’, info e prenotazioni: amarti@gmail.com, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. Finale-concerto del concorso internazionale ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’ con esibizione dei tre finalisti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vahan Mardirossian. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Presentazione de ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’, ultima opera dello storico Enzo Barnabà. Introduce l’autore Alessio Bellini. Museo di Villa Luca a Coldirodi, ingresso libero



IMPERIA



8.00. Fiera dell’Angelo e street Food al Parco urbano



10.00. Imperia Cocktail week: quattro giorni di eventi, special guest e grandi novità all’insegna del Food & Beverage e l’arte della mixology + spazio espositivo con evento fieristico dedicato a produttori e distributori. Locali cittadini e Mercato coperto di Oneglia, fino al 23 settembre (più info)

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



16.30. Processione in occasione della festività di San Maurizio in piazza Duomo

VENTIMIGLIA



9.00. Regata dell’Equinozio (classe FJ) a cura Cala del Forte. Porto cittadino

10.00. ‘Trofeo d’Autunno’: regata vele d’altura Bordighera – Ventimiglia – Bordighera. A cura dello Yacht Club Cala del Forte A.S.D.



14.30-18.30. 3° ‘RollerDay’: sarà possibile provare a pattinare gratuitamente con le attrezzature messe a disposizione dalla Rotellistica Ventimigliese. Il programma prevede una prima parte di prova affiancati dagli istruttori per poi lasciare nell'ultima parte della giornata la possibilità di pattinata libera. Ciclovia Pelagos zona Campasso

18.00. (ANNULLATO) ‘Mare Nostrum’: apettacolo teatrale itinerante di Liber Theatrum in sinergia con le immagini fotografiche di Saverio Chiappatone. Guardini Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni su Whatsapp 338 6273449

BORDIGHERA

8.00. Rally delle Palme (25esima edizione). Palco di partenza in Corso Italia (più info)

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA



8.00. Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon - XVII trofeo Daniele Rambaldi – XXI memorial Marco Gavino: competizione di triathlon valida come gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai campionati del mondo e punteggio rank. Vie del centro di Arma



RIVA LIGURE



21.00. Consegna delle benemerenze cittadine 2024 in piazza Matteotti

SAN LORENZO AL MARE



10.00-19.30. ‘Valle San Lorenzo Expo - 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi, Lingueglietta) con aree espositive e mercato dei produttori, mostre, laboratori e tradizioni, racconti e incontri, eventi e spettacoli diffusi nei 8 Comuni, degustazioni guidate, Tour della valle (il programma a questo link)

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Maschile, Open 2x2, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Arenile comunale e arenile ex Camandone



9.00. ‘Sull’onda di Settembre’ (3ª edizione): manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino

12.30. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo dianese a cura di Club 500 Golfo dianese. Ritrovo in via della Resistenza (locandina con il programma)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo dianese a cura di Club 500 Golfo dianese (locandina con il programma)



ENTROTERRA

APRICALE



9.00-17.30. Mercatino di prodotti locali, artigianali e brocante. Piazza de Paese, info 339 6008622



BADALUCCO

10.00. 'Alla riscoperta dei Territori': evento organizzato dalla Fidapa, sezione Sanremo. Ritrovo nella Piazza Centrale (più info a questo link)



BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)



DOLCEDO



15.00. ‘Da Trincheri a Roma: un viaggio lungo una vita’: incontro ricordando l’artista Giuseppe Trincheri a 100 anni dalla morte con Alfonso Sista storico d'arte, Pier Luigi Casalino geostorico di Imperia, Natalino Trincheri scrittore, naturalista



16.30. Visite guidate alla casa natale di Giuseppe Trincheri, alla chiesa di S. Lucia, all’atelier della ceramista Delia Kunz con l'accompagnamento del violinista Corrado Trabuio

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



11.00. Sagra della lumaca (63ª edizione): degustazione di lumache + intrattenimento itinerante + mercatino con prodotti tipici locali ed oggetti creativi realizzati dagli Artigiani + concorso e gara della lumaca e tante prelibatezze da gustare presso le attività gastronomiche del borgo. Piazze e vie del paese



PIEVE DI TECO

8.30. GP di Sidecarcross su circuito, lungo 1.440 metri con la partecipazione di piloti provenienti da tutto il mondo, 30 equipaggi sidecar e 20 piloti di quad. Pista hard pack. Pista La Colla a colle San Bartolomeo (più info)



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



POMPEIANA

9.30. Per l’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ promossa da Legambiente, giornata sarà dedicata alla pulizia dai rifiuti di un tratto della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo il percorso e nelle aree pic-nic. A cura dell'Associazione Praugrande. Ritrovo in piazza della Chiesa

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PORNASSIO

11.00. Inaugurazione e benedizione della nuova campana e del presbiterio restaurato della Parrocchia di San Dalmazzo con Santa Messa Solenne, officiata da Monsignor Bruno Scarpino, Vicario Generale della Diocesi di Albenga-Imperia. A seguire rinfresco nei locali adiacenti al Chiesa

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00. Concerto sinfonico della Monte-Carlo Philharmonic Orchestra diretta dal M° Kazuki Yamada con Gerhild Romberger, Mezzosoprano, il Coro femminile CBSO e il Coro di bambini dell'Accademia Rainier III. Musica di Mahler. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



19.00. ‘One Night of Queen’: concerto omaggio ai Queen di Garry Mullen & The Works. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate