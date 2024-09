Il Lions Club Sanremo Matutia apre l’anno sociale con un ricco programma di service

Il 17 settembre la Presidente Elena Lanteri Cravet ha ufficialmente aperto l’anno sociale con l’assemblea dei soci del Lions Club Sanremo Matutia presso l’Hotel des Anglais.

Ha illustrato il suo programma , ricco di service rivolti al territorio ed istituzionali del Lions International che sono già stati avviati negli anni scorsi.

Il primo service è Lo Zaino Sospeso , avviato nel mese di luglio, che ha lo scopo di dare un concreto aiuto alle famiglie difficoltà, raccogliendo zaini anche usati e cancelleria presso le cartolerie della città che hanno aderito all’iniziativa.

Tutto quanto sarà consegnato la prossima settimana ai Servizi Sociali cittadini che provvederà alla distribuzione ai meno abbienti.

Una particolare attenzione sarà rivolta all’ AMBIENTE, con la messa a dimora di un albero e con la pulizia di una spiaggia o di un tratto di pista ciclabile. Sarà un service cui parteciperanno tutti i club della Zona.

“Metti un tappo al diabete”, un service dal duplice aspetto: raccolta di tappi di sughero e utilizzo a favore della prevenzione del DIABETE nelle scuole

Anche la raccolta di telefonini usati e non funzionanti , come quella degli occhiali usati da donare a non vedenti saranno oggetto di impegno del club.

Non mancheranno poi i tornei di BURRACO a favore della Fondazione e la raccolta alimentare di Zona a favore dei meno abbienti della città

Saranno ripetuti il Concorso internazionale “Un Poster per la Pace” con gli alunni delle scuole Medie ed il Progetto Kairos con gli alunni delle scuole elementari per agevolare l’inserimento dei disabili[H1] .

Sarà ripetuto il torneo di tennis per l’acquisto di un cane guida per non vedenti , in quanto la vista è uno dei service ai quali il lions dedica molte energie. Due cani guida saranno donati da un nostro socio.

Anche le visite per la prevenzione dell’ambliopia nei bambini continueranno con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi.

Infine, grazie alla generosità di un nostro socio verrà donata un’ambulanza alla CRI di Bordighera .e contributi ad alcune associazioni cittadine.

La presidente, nell’auspicare che si possa collaborare con i club lions vicini e con le altre associazioni per poter portare a termine, in amicizia e serenità, tutte le iniziative, ha rivolto ai soci l’augurio “SERVIRE CON GIOIA CI FA CRESCERE”.