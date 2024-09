Ventimiglia, ricostruzione della passerella. Scullino: "Persi quattro anni"

"Persi quattro anni" - dice il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino riferendosi all'annuncio del sindaco Flavio Di Muro sul parere idraulico favorevole del Settore Difesa del Suolo di Regione Liguria in merito alla ricostruzione della passerella sul fiume Roya.

"In questo ultimo mese, esclusivamente per senso di responsabilità istituzionale, ho momentaneamente sospeso i miei interventi di denuncia e segnalazione sui numerosissimi problemi e situazioni di degrado e abbandono che caratterizzano la città a causa del grave incendio che si è verificato all’interno del mercato annonario e della sua totale chiusura, con il blocco dell'attività lavorativa da parte dei numerosi commercianti ambulanti a posto fisso e tuttora in attesa degli interventi tecnici di messa in sicurezza che mi auguro siano effettuati velocemente e a regola d’arte affinché tutte le attività possano riaprire il più velocemente possibile" - dice Scullino.

"Dopo aver letto le dichiarazioni d Di Muro desidero, però, sottolineare che il 9 settembre del 2021 la mia Amministrazione aveva approvato in Giunta il progetto definitivo inerente la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Roya che comprendeva anche la messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale e la riqualificazione urbana" - ricorda l'ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino - "Si era anche dato mandato all'ufficio ragioneria di procedere ad aprire apposito prestito flessibile presso la Cassa Depositi e Prestiti inoltrando apposita richiesta per una somma di 15.530.827, 52 euro".