Elezioni Regionali 2024: Fratelli d'Italia presenta i quattro candidati della nostra provincia (Foto e Video)

Dopo la presentazione regionale dei candidati, oggi Fratelli d’Italia ha declinato la stessa in chiave provinciale con i quattro che si proporranno nella lista del partito di Giorgia Meloni, al fianco di Marco Bucci.

Con il Senatore Gianni Berrino si sono presentati Veronica Russo, Stefana Rossi, Paolo Strescino e Luca Lombardi. Una veloce presentazione dei quattro candidati con Berrino a rappresentare il partito. E proprio a lui abbiamo chiesto cosa ha pensato ascoltando le dichiarazioni dell’avversario Andrea Orlando che ha etichettato il centrodestra come la coalizione del ‘boh’: “Non so a cosa si riferisca perché di ‘boh’ Bucci non ne ha detti. Noi siamo la coalizione del fare contrapposta alla loro che è quella del ‘No’. Il centrodestra dice sempre si alla Gronda e ad altre infrastrutture mentre loro dicono quasi sempre ‘No’ oppure proprio ‘boh’. Se Orlando vuol fare battute ok, in campagna elettorale ci stanno, ma questa sembra fuori luogo. E quando uscirà il programma elettorale si vedrà benissimo che noi siamo per continuare nella linea ‘del fare’ per cambiare la Liguria in molti aspetti. Bucci, tra l'altro, è una garanzia per quello che ha fatto per Genova in questi anni”.

E su lo ‘scarico’ di Toti da parte di Forza Italia cosa ne pensa? “Non giudico le dichiarazioni di altri – risponde – soprattutto quando riguardano fattori personali più che politici. Non ho mai commentato la vicenda giudiziaria di Toti come non l’ho fatto quando hanno interessato me. Posso dire che, al di là di forzature politiche della sinistra, la campagna elettorale si deve svolgere sui temi politici e programmatici e non su altro. Quello che è certo riguarda il Pil della Liguria che è in crescita e questo dimostra che il lavoro fatto finora è positivo”.

Sulle candidature il Senatore sanremese ha così commentato: “Uno su quattro sicuramente ce la farà ma speriamo che ce la facciano almeno in due. Sono tutti candidati importanti sia nella nostra coalizione che rispetto alle altre. La Regione è profondamente cambiata in diversi settori, ma c'è un cammino da proseguire e Bucci è la persona giusta e lo ha dimostrato facendo il sindaco di Genova. Ha una visione del fare molto materialistica, con poche parole e molti fatti. I nostri candidati dovranno portare a Genova i problemi e le esigenze della nostra provincia che soffre da decenni. Bucci ieri ha confermato la volontà di portare avanti i lavori del raddoppio ferroviario a Ponente, le Aurelia Bis e gli ospedali e questo lo considero positivamente”.

Veronica Russo si ripresenta dopo l’esperienza maturata in questi quattro anni da consigliere in Regione: “Sono passati 4 anni difficili perché non è semplice inserirsi nell'ambiente, una macchina complessa e totalmente diversa da quelle locali. Ho dovuto studiare molto e posso confermare che non è mancato mai l'impegno e la presenza, prerogative che mi contraddistinguono così come il nostro partito. Servono interventi nella nostra provincia in tutti i settori e confermo che dobbiamo sfruttare il mare per gli spostamenti. Vogliamo portare a termine quanto fatto finora e creare nuove cose per la nostra regione e per la provincia. Abbiamo un candidato decisionista ed è sicuramente un pregio per chi deve condurre un'amministrazione come quella regionale”.

Stefana Rossi è alla sua prima esperienza: “Sono sempre stata vicina alla politica e la decisione di scendere in campo ora riguarda la mia sfera privata nel lavoro e per la famiglia. Ho sicuramente meno esperienza degli altri ma conosco bene il territorio soprattutto per il mio lavoro da tecnico. Nel mio settore sono pochi i tecnici che si mettono in gioco e, anche per questo, ho deciso di candidarmi . Uno dei motivi per cui ho deciso di farlo è anche per la candidatura di Bucci, persona molto vicina a me per come intende la politica.

Paolo Strescino ha ricordato, non senza commozione, molti esponenti del partito che non ci sono più: “Ho avuto la fortuna, da politico, di fare il sindaco della mia città ed ho vissuto 32 dei miei 48 anni nel centrodestra. Penso che i candidati rappresentino perfettamente il territorio. Non conoscevo Bucci ma ieri mi ha impressionato positivamente per le sue idee e per gli obiettivi che ha”.

Luca Lombardi è il ‘decano’ dei candidati ed è anche Consigliere a Sanremo: “Noi siamo qui per Fratelli d'Italia. Non servono voti personali se non si ragiona prima come squadra. Io conosco Bucci dal 2017, una persona molto attiva e pragmatica. Forse sembra poco amichevole ma ha una visione che è un passo avanti agli altri. I temi che voglio portare avanti sono quelli classici come la sanità, i trasporti e le infrastrutture sul territorio senza dimenticare la ‘Blue Economy’ e la cultura. Fondamentale sarà il rapporto con i cittadini e gli amministratori locali. Se sarò eletto valuterò se continuare in consiglio a Sanremo ma al momento non ci ho ancora pensato”.