Speciale Weekend: ecco le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio questo fine settimana in provincia di Imperia

Due giornate interamente dedicate alla promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico della Valle di San Lorenzo e dei suoi 5 Comuni (8 borghi) è quello che propone la manifestazione ‘Valle San Lorenzo – 8 Borghi in Festa’ in programma oggi e domani nel centro storico di San Lorenzo al Mare dove si troverà un allestimento fieristico espositivo esperienziale e di rappresentanza di imprese, associazioni, enti, tipicità e attrazioni degli 8 borghi della valle San Lorenzo. Da lì partiranno tour organizzati e attività di visita e scoperta di tutti i borghi della valle.

Il format, basato sul concetto di ‘museo diffuso’, si propone di intercettare e potenziare, in ottica di destagionalizzazione, le tipologie turistiche ‘lente’ e attente all’ecologia, che volentieri si muovono in bicicletta o a piedi, famiglie con bambini, grazie alla vicinanza con la natura, all’assenza di pericoli legati al traffico e all’inquinamento.

I comuni interessati dall’evento sono: San Lorenzo Al Mare (capofila 2024), Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Lingueglietta, Torre Paponi (il programma a questo link).



Nell’ambito degli appuntamenti musicali ne segnaliamo due: questa sera a Imperia e domani a Sanremo.

Gran finale degli eventi estivi del Circolo Parasio di Imperia questa sera alle ore 21.30 . A chiudere l’estate sarà il concerto del poliedrico cantautore e scrittore ligure Simone Alessio in arte Garibaldi, reduce dalla presentazione del suo libro ‘Protomorfosi’ e del suo nuovo album (in uscita) al Ferrara Buskers Festival (il Festival internazionale delle arti di strada più antico e importante al Mondo).

Durante la serata Garibaldi presenterà il suo nuovo album e proporrà alcuni grandi classici italiani rivisitati in formazione acustica, accompagnato dal talentuoso chitarrista Fabrizio Sodaro. A impreziosire il tutto ci sarà l’esposizione delle opere del giovane artista disegnatore Stefano Cassiano, ispirate proprio dal romanzo di Alessio, la presentazione dello stesso e la proiezione del video ‘Garibaldi’ in uscita a breve. A fine evento, la possibilità di acquistare copie firmate dall’autore e, a conclusione, una degustazione offerta al pubblico dal Circolo Parasio avvalendosi della competenza del sommelier Stefano Semeria.

Domani alle 17.30 al Teatro dell’Opera del Casinò è in programma la finale-concerto della quinta edizione del concorso ‘RPM Sanremo - Russian Piano Music International Competition’ nel corso della quale i tre finalisti si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vahan Mardirossian. Anche il pubblico domenica potrà dare il proprio contributo per assegnare come ogni anno il ‘Premio Speciale del Pubblico’. Info e biglietti per assistere alla finale-concerto: https://www.rpmsanremo.it

E due sono anche gli eventi teatrali che vi proponiamo.

‘L’amore è sempre amore’ è il titolo della commedia brillante in programma questa sera alle ore 21, presso la Sala Polivalente di Vallecrosia. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia ‘L’Emporio del Teatro’ di Sanremo e diretto dall’autrice e regista Ernestina Pellesi, è ambientato a Santa Margherita Ligure nella villa dei Conti Altieri, dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore tra i protagonisti. L’amore che arriva, quello che fugge via senza una parola e quello che si deve confrontare con i pregiudizi e le più conformistiche apparenze. Una commedia dal testo attuale, il tema trattato, l’amore, viene rappresentato con leggerezza ed ironia, non perdendo l’intensità e la profondità dei sentimenti messi in gioco dai personaggi coinvolti nelle vicende ‘sentimentali’.

Villa Boselli ad Arma di Taggia sarà palcoscenico dell0 spettacolo ‘A teatro con Edmund Kean’ messo in scena dall’associazione ‘La Luna e i suoi Raggi’ con Giocchino Logico.

Un uomo solo nel suo camerino. Beve, si trucca ma soprattutto interpreta e si interroga sulle parole di Shakespeare, passando in rassegna una vita di battaglie e successi. È Edmund Kean, grande attore inglese dell’inizio dell’Ottocento, idolatrato dal pubblico e dalla critica che ne decretarono l’ascesa dal ruolo di Arlecchino ai grandi protagonisti shakespeariani, e poi la rovinosa decadenza.

Ed ora parliamo di fotografie e di libri.

Il Museo Civico della città dei fiori ospita ancora per due giorni il ‘Sanremo Photobook Festival’ giunto alla seconda edizione. L’evento non solo mette in mostra una vasta gamma di libri fotografici, ma favorisce anche il dialogo tra esperti e appassionati da tutto il mondo. Nel corso dei due giorni, i visitatori potranno aspettarsi un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre.

Alle 17.00 di questo pomeriggio, all’Oratorio di Santa Caterina a Cervo, la storica rassegna letteraria Cervo in Blu d’Inchiostro 2024 ricorda Norberto Bobbio a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 9 gennaio 2004 nella sua Torino. Filosofo, giurista, politologo e storico, Senatore a vita dal 1984, Norberto Bobbio ha lasciato opere di straordinaria importanza, fra le molteplici: Politica e cultura, Saggi sulla scienza politica in Italia, Quale socialismo? Discussione di un’alternativa, Teoria della scienza giuridica, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Né con Marx né contro Marx. A Cervo sarà presente il figlio, Marco Bobbio.

Ma questo fine settimana è lo sport a farla da padrone con eventi di vario genere dedicati a grandi e piccini. Iniziamo dalla città dei fiori che offre un intenso weekend di sport per la terza edizione del ‘Challenge Sanremo’. L’evento internazionale di triathlon che riunisce atleti professionisti, ma anche le nuove leve, gli appassionati della multidisciplina e i praticanti dello Swimrun, si prepara ad animare oggi e domani Piazzale Carlo Dapporto, area nevralgica della manifestazione.

Numeri importanti anche quest’anno: 600 atleti al via nelle varie prove previste. Si comincia oggi alle ore 12.00, con la gara dedicata ai Giovani (40 gli atleti iscritti) che si tufferanno in mare per poi pedalare e correre sulla pista ciclopedonale. Nel pomeriggio, con partenza alle ore 14.30, è previsto lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 20,5 km per il percorso medio e 11,5 km per il percorso short (60 atleti al via).

Domani sarà la giornata clou. Alle 8 in punto, scatterà il Challenge Sanremo su distanza media (1,9 km di nuoto, 82 km di ciclismo, 21 km di corsa) con 300 atleti in rappresentanza di 30 nazioni e 3 continenti (America, Europa, Asia) che assegnerà le slot per The Championship, la finale mondiale del circuito Challenge Family. A seguire, alle 9.00, scatterà il triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) con 200 atleti in gara.



Sempre a Sanremo domenica è in programma la ‘Festa dello Sport’, un’intera giornata all’insegna dello sport con un ampio ventaglio di proposte per bambini e adulti.

Una manifestazione che coinvolgere ben 56 società sportive che saranno protagoniste non solo a Villa Ormond ma, per la prima volta, anche in corso Salvo D’Acquisto. Ogni associazione avrà una postazione dove, gratuitamente, dalle 10.30 alle 18.30, bambini, ragazzi e adulti potranno provare tantissime attività sportive e assistere alle esibizioni di atleti che le praticano.

Tra le novità di quest’edizione, la possibilità di raccogliere i timbri delle varie associazioni sportive per ricevere gadget: compilando l’apposita scheda che verrà consegnata ad ogni partecipante, raggiunti i primi 10 timbri si avrà diritto ad una bandana e con 20 timbri ad uno zainetto. I gadget potranno essere ritirati nei 2 gazebo appositamente collocati all’ingresso principale di Villa Ormond e all’inizio di corso Salvo d’Acquisto. Inoltre, ad ogni partecipante verrà donato un braccialetto, a ricordo della manifestazione.



Nel capoluogo oggi è in programma un’intera giornata dedicata allo sport con stand e dimostrazioni. In Calata Anselmi, dalle 14.30 alle 18.30, venticinque associazioni locali animeranno un appuntamento che la Provincia di Imperia, in quanto capofila del progetto ‘Sprint: corsa verso un futuro inclusivo e sano’, ha organizzato nell’ambito del progetto a livello nazionale ‘G.A.M.E. UPI’ promosso dall’Unione delle Province d’Italia (UPI).

A pochi passi dal mare gli stand e le aree gioco allestite, avvicineranno giovani e giovanissimi a varie discipline: ai partecipanti verrà consegnato un ‘passaporto dello sportivo’ da far timbrare alle associazioni che, completato, darà l’opportunità di ricevere un gadget. Il progetto è infatti finalizzato ad incoraggiare un maggiore esercizio dell’attività motoria e a incentivare l’eliminazione delle barriere sociali e culturali tra i giovani, nell’ottica dell’inclusione e del contrasto ai fenomeni di disagio giovanile. In tale contesto le associazioni sportive partecipanti avranno la possibilità di presentare attività e programmi all’insegna dell’attività fisica, con attenzione anche al tema di ‘sport e disabilità’, che è infatti il messaggio del progetto ‘G.A.M.E. UPI – Tutti in gioco, nessuno escluso’.

A Diano Marina l’appuntamento è con la tappa del campionato italiano maschile 2x2 (Serie 1) di Beach Volley, in programma oggi e domani sui campi tracciati sull’Arenile Comunale. Tra i partecipanti figurano nomi di spicco del variegato panorama nazionale. Tra le coppie iscritte figura quella composta da Davide Dal Molin e Raoul Acerbi, bassanese, classe ’78 il primo; classe 2004, universale del Sant’Anna TomCar il secondo, In lizza anche il ravennate, classe 2001 Giacomo Spadoni, 14° nel ranking nazionale, in coppia con Marco Fussi, centrale classe ’96. Attesi protagonisti sono anche Fabrizio Mussa e Nelio Santos. Mussa, classe 2000, schiacciatore dell’Artivolley Collegno e Santos è un atleta brasiliano, classe ’94. Tra i locali riflettori accesi su una coppia scafata composta da Andrea Taramasco, 31esimo nella classifica nazionale e Francesco Civiero.

Ora due discipline sportive che riguardano i motori: il Rally delle Palme di Bordighera e il GP di Sidecarcross a Pieve di Teco. Il primo, giunto alla 25esima edizione, si svolgerà oggi e domani sulle strade dell’estremo Ponente Ligure.

Oggi al Palazzo del Parco di Bordighera proseguiranno le verifiche, iniziate ieri, del Rally delle Palme dalle 8.30 alle 13.30. Con un ritardo di mezzora rispetto alle sportive, come previsto dal regolamento federale, sul Lungomare Argentina si svolgeranno le verifiche tecniche. Questa mattina si entra nel vivo con lo Shake Down in programma dalle 9.00 alle 12.30 su 2,99 km della speciale di San Romolo. Nel pomeriggio, alle ore 16.20 il primo concorrente scatterà dalla pedana di partenza di Corso Italia, per affrontare il doppio passaggio sulla speciale di Perinaldo-Soldano, lunga 5,79 km (ore 17.14 e 21,25alla luce dei fari) inframmezzato da un riordino in Piazzale Zaccari (ore 17.34) e un parco assistenza alle 20.01 in Lungomare Argentina. Alle ore 8.00 di domani i concorrenti lasceranno il riordino notturno di Piazzale Zaccari per affrontare il triplo passaggio sulle speciali Ghimbegna-San Romolo di 10,51 km (ore 9.51; 13.01 e 16.11) e San Romolo-Perinaldo di 7,48 km ((ore 10.09; 13.10 e 16.29), con due Riordini in Piazzale Zaccari (ore 10.50 e ore 14.00) e due Parchi Assistenza in Lungomare Argentina (ore 11.17 e ore 14.27) prima di tornare a Bordighera in Corso Italia alle ore 17.10 per i festeggiamenti finali.

Al Crossodromo ‘La Colla’ a Pieve di Teco oggi e domani è in programma il GP di sidecar cross, decima tappa del FIM Sidecarcross World Championship. Il circuito, lungo 1.440 metri, ospiterà 30 equipaggi sidecar e 20 piloti di quad, pronti a sfidarsi su una pista hard pack che promette emozioni ad alta velocità. Piloti provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia, offrendo agli appassionati di motori uno spettacolo imperdibile. L’evento, organizzato da Colle San Bartolomeo, sarà un’occasione unica per vedere l’azione da vicino e vivere la competizione mondiale.

Concludiamo con segnalarvi la Sagra della Lumaca a Molini di Triora e ‘Imperia Cocktail Week’ nel capoluogo.

La Sagra della Lumaca, giunta alla sua 63ª edizione, si terrà domani nel suggestivo borgo dell'entroterra ligure, con un programma ricco di eventi e attrazioni per tutte le età. La manifestazione prevede bancarelle di artigianato e prodotti tipici, nonché la distribuzione di lumache a partire dalle ore 11.00. Tra le attrazioni principali spiccano il concorso ‘Lumaca d'Oro’ e la tradizionale gara delle lumache, che promettono di divertire grandi e piccoli. Ad arricchire la giornata ci saranno inoltre musica dal vivo e intrattenimento itinerante per bambini. Oltre alla degustazione delle lumache, sarà possibile gustare altre specialità locali offerte dai commercianti del posto, che contribuiranno a rendere la giornata ancora più speciale.

Un evento espositivo della durata di due giorni all’interno dello storico mercato coperto di Oneglia è ‘Imperia Cocktail Week’ con stand dedicati alla promozione dei prodotti di punta di aziende del settore, locali e nazionali. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di mixology e non solo, dove le tradizioni di artigianato e innovazione si incontrano in un’atmosfera vivace e stimolante. La manifestazione si svolgerà il mercato coperto Andrea Doria, un luogo che incarna il patrimonio culturale della città e offre un ambiente suggestivo. Con la partecipazione di 20 aziende leader nel settore, ci sarà l’opportunità di assaporare una vasta gamma di prodotti, dagli spirits più ricercati, ai classici intramontabili, passando dal Wine Village, per assaporare alcuni dei migliori vini locali. Ogni espositore sarà presente per condividere la propria passione e competenza, permettendo di scoprire nuove bevande e tendenze.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo