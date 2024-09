Sanremo: partita la due giorni del Challenge di Sanremo con la gara dei giovani (Foto)

Al via la terza edizione del Challenge di Sanremo, la due giorni di gare con atleti del triathlon mondiale che gareggeranno per le vie della città. I primi a scendere in pista sono stati i giovani con le gare loro dedicate: 40 gli atleti in gara pronti a sfidarsi nel nuoto, nel ciclismo e nella corsa. Un antipasto di quello che sarà il fine settimana all'insegna dello sport che Sanremo vivrà con il Challenge e che ha attirato l'attenzione di diversi curiosi.

L'evento proseguirà nel pomeriggio con lo Swimrun - Memorial Alessio Bianchi, una prova che prevede nuoto e corsa alternati per un totale di 20,5 km per il percorso medio e 11,5 km per il percorso short (60 atleti al via), per poi continuare domenica con il Challenge Sanremo – Middle Distance e il Middle Sprint.

(Foto di Erika Bonazinga)