Bordighera: la Questura di Imperia emette ordine di chiusura per un pub

In seguito alla segnalazione della Compagnia dei Carabinieri, il Questore della provincia di Imperia Andrea Lo Iacono ha emesso un provvedimento di chiusura per dieci giorni, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, di un pub di Bordighera, il Graffiti di via Vittorio Emanuele.

Sono stati infatti accertati diversi episodi di disordini verificatisi sia all’interno che nelle immediate adiacenze del locale. In particolare, in più di una occasione all’interno del locale sono state controllate persone in possesso di sostanze stupefacenti, e una di queste era addirittura il cuoco dello stesso locale. Un altro episodio ancora più grave è costituito da una rissa iniziata dentro il locale e degenerata poi in un accoltellamento, nel quale è stato coinvolto nella qualità di aggressore finanche uno dei titolari del pub.

Numerose volte all’interno del locale i militari hanno controllato soggetti pregiudicati per vari reati. Il provvedimento ex art. 100 Tulps assolve alla finalità di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto che l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici del privato.

Si tratta della seconda chiusura in due giorni emessa dalla questura, dopo quella che ha riguardato il Monkey's di venerdì 20 settembre.