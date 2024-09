Bordighera: il Graffiti Pub pronto a impugnare la chiusura della questura "Nessun accertamento all'interno del locale"

Non si è fatta attendere la risposta del pub Graffiti di Bordighera in seguito al provvedimento di chiusura emesso dalla questura di Imperia. I titolari fanno sapere, tramite il loro legale Marco Bosio, di avere in mente di impugnare la decisione, che sostengono essere priva di fondamento.

"Nessun episodio è avvenuto all'interno del locale - spiega il difensore - Gli episodi presunti sono tutti accaduti fuori dal locale, nella zona circostante dove i carabinieri hanno eseguito dei controlli. Ma non c'è mai stato nessun accertamento all'interno del pub, neanche per verificare la presenza di pregiudicati".

Interviene poi sulla questione dell'accoltellamento: "Il fatto è avvenuto a locale chiuso in via Generale Biamonti, quindi distante dal pub, e il titolare è intervenuto per dividere le persone, non in quanto aggressore. Non c'è quindi alcun coinvolgimento di uno dei titolari".

Di qui la decisione di contestare il provvedimento: "Abbiamo raccolto una serie di testimonianze da parte di vari clienti che affermano di non aver mai avuto problemi. Adesso valuteremo di impugnare la decisione della questura, che è assolutamente ingiusta e infondata, perché non esistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 100".