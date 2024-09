Ventimiglia, il Fai consegna i diplomi di lingua francese ai lavoratori frontalieri (Foto e video)

"Anche quest'anno Regione Liguria ha fortemente voluto portare avanti questi corsi insieme al Fai - spiega l'assessore regionale Marco Scajola - "Un aiuto tangibile a chi ogni giorno va a lavorare oltre frontiera e ha bisogno di conoscere la lingua francese. Sono oltre cento i diplomati che hanno potuto seguire sei mesi di lezioni completamente gratuite e in fasce orarie congeniali rispetto alla giornata lavorativa. Un risultato importante che conferma la bontà dell'iniziativa. In questi anni ci siamo sempre adoperati per sostenere e tutelare i lavoratori frontalieri. Diverse le iniziative portate avanti tra cui voglio ricordare il taglio dell’imposizione fiscale per i pensionati di Monaco dal 23 al 5%".

"Oggi c'è la consegna dei diplomi dei corsi di francese di livello 1, 2 e 3" - fa sapere il presidente del Fai Maria Albanese - "Il Fai si è occupato di questa iniziativa. Speriamo di ritrovarci anche l'anno prossimo e gli anni che verranno".