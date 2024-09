Quando il troppo stroppia: a Sanremo un weekend pieno di eventi, ma gli organizzatori sbuffano "Per noi una difficoltà in più"

Quando il troppo... stroppia. Quello che può sembrare un paradosso, è, in realtà, l'allarme lanciato dagli organizzatori dei tanti eventi pronti a prendere il via in questo fine settimana matuziano. Una vasta offerta che, se da una parte arricchisce l'offerta culturale e turistica, dall'altra fa temere una scarsa affluenza ai singoli eventi, a causa della frammentazione del pubblico. Solo a Sanremo ci sono diversi appuntamenti interessanti, come la Festa dello sport, il Challenge Sanremo e la finale del concorso RPM Sanremo-Russian Piano Music. Non solo. La città di Sanremo sarà protagonista anche durante il Premio Riva Ligure, in programma domenica sera, con l'assegnazione della targa da parte del sindaco Giuffra al Premio Antonio Semeria.

Insomma, una grande quantità di eventi inseriti nel calendario dal Comune e dalle associazioni provinciali ha generato ansie e malumori tra gli organizzatori, i quali temono che la varietà e la sovrapposizione degli orari possano ridurre il numero di spettatori, creando confusione tra coloro che devono scegliere a quale appuntamento partecipare.

Il primo a lanciare l'allarme è stato Daniele Moraglia, Race Director e presidente della Riviera 1992, durante la conferenza di presentazione della terza edizione del Challenge Sanremo di venerdì mattina: "La sovrapposizione degli eventi è una difficoltà in più - spiega - In questo fine settimana ci troviamo a "competere" con la Festa dello sport organizzata dal Comune, il Rally delle Palme a Bordighera e altri eventi, anche non sportivi, nei comuni limitrofi. Mi auguro che con la riunione che avremo il 30 settembre con gli organizzatori si potranno evitare queste cose nel 2025, ma intanto resta una problematica per il 2024".

Eppure questo fine settimana rappresenta una sorta di "antipasto" per il prossimo, quando Sanremo sarà teatro di un grande evento sportivo con i campioni di Padel in gara, che vedrà oltre ai professionisti anche campioni del calcio come Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis, mentre il vicino comune di Ospedaletti ospiterà Rievocazione storica del circuito, con Marco Melandri tra i volti noti che parteciperanno alla kermesse, abituata da sempre ad attirare un’ulteriore fetta di pubblico amante dei motori. Questo per citare solo i due grandi eventi che si terranno a distanza di 6 km l'uno dall'altro.