La direzione provinciale del PD ha confermato i nomi dei candidati alle elezioni regionali di fine ottobre

Si è riunita nella serata di ieri la Direzione Provinciale del Partito Democratico di Imperia per definire i candidati al ruolo di consigliere regionale in vista delle prossime elezioni. Dopo un attento confronto, sono stati indicati i seguenti nomi: Enrico Ioculano (consigliere regionale uscente), Manuela Giraudo (vice sindaco di Pompeiana), Fulvio Fellegara (vice sindaco di Sanremo) e Loredana Modaffari (consigliere comunale di Imperia)

"Esprimiamo soddisfazione - evidenzia il segretario Cristian Quesada - per una rosa di candidati che rappresenta al meglio la pluralità e la ricchezza del nostro territorio, con figure di provata esperienza amministrativa e un forte legame con le rispettive comunità locali. Tra le priorità del Partito Democratico c’è il rilancio della sanità pubblica, con un impegno concreto per ridurre le liste d’attesa e garantire a tutti un accesso tempestivo ai servizi sanitari. Inoltre, lavoreremo incessantemente per togliere dall’isolamento la nostra provincia, che necessita di investimenti strutturali sulle infrastrutture, indispensabili per favorire lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita dei cittadini".

"Il Partito Democratico - termina - sosterrà con determinazione il nostro candidato presidente Andrea Orlando, condividendo una visione di governo orientata a rispondere alle sfide regionali e a promuovere uno sviluppo equilibrato e inclusivo per tutta la Liguria".