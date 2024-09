Albero caduto tra Arma di Taggia e Riva Ligure: traffico in tilt, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale (Foto)

Un grosso albero è caduto al confine tra Arma di Taggia e Riva Ligure, causando disagi significativi al traffico. La caduta dell'albero ha bloccato una parte dell'Aurelia, creando lunghe code e rallentamenti nella circolazione in entrambe le direzioni. Il crollo dell'arbusto ha anche danneggiato un palo della luce, travolto dalla caduta dell'albero, e il tetto di una officina presente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Sanremo, la Protezione Civile la Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di rimozione dell’albero e nella gestione della viabilità per cercare di alleviare i disagi agli automobilisti. Presente anche il sindaco di Taggia, Mario Conio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Secondo alcuni residenti, accorsi sull'Aurelia, l'albero era stato segnalato in passato, come dimostra l'imbragatura in alcune sue parti. Purtroppo, a causa dello stato pessimo delle sue radici, è crollato.

Da quanto ricostruito, le auto provenienti da Sanremo e in direzione Imperia, grazie al lavoro della polizia municipale di Taggia, possono transitare, molto lentamente, percorrendo la strada comunale Don. Discorso totalmente opposto per i veicoli provenienti dal capoluogo e in direzione Città dei Fiori: il consiglio della polizia locale è quello di passare da Castellaro e raggiungere successivamente Taggia.

Nel frattempo è arrivato un aggiornamento da Riviera Trasporti: "In seguito alla caduta di un grosso albero sulla S.S.1 Aurelia nei pressi del confine tra il Comune di Riva Ligure e Taggia (Arma di Taggia), la viabilità risulta interrotta, per cui tutte le linee interessate al transito su tale tratta, anche in considerazione delle importanti dimensioni dell'arbusto, subiranno importanti rallentamenti (attualmente si stima di almeno 1/2 ore)".