Servizi sociali e sociosanitari, a Ventimiglia conferenza dei sindaci (Foto e video)

Servizi sociali e sociosanitari per la cittadinanza al centro della conferenza dei sindaci dell'estremo ponente ligure che, nel pomeriggio odierno, si sono riuniti, in presenza o in collegamento online, in sala consiliare del comune di Ventimiglia.

E' stato illustrato l'aggiornamento del percorso su Psir -Piano sociale integrato regionale. "Abbiamo fatto il punto sullo Psir, uno strumento che coadiuva legge nazionale, legge regionale e attività che sul territorio devono fare i distretti sociosanitari, in termini di servizi verso la cittadinanza, in particolare verso i cittadini più fragili" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Si tratta pressoché dell'organizzazione delle strutture, quindi, assunzione di personale e riorganizzazione delle sedi".

E' stata poi presentata la manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà per il triennio 2025-2027. "Parteciperò, in qualità di presidente del distretto sociosanitario, a una riunione che si terrà il primo ottobre a Genova per fare il punto sull'attuazione di queste misure" - svela il primo cittadino ventimigliese.