Tumori testa-collo, ambulatori aperti il 19 settembre per lo screening

Anche Asl1 aderisce alla campagna “Make Sense” in atto dal 16 al 21 settembre 2024, dedicata ad aumentare la consapevolezza dell'importanza della prevenzione, nell'ambito delle patologie oncologiche di testa e collo. Iniziativa promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS), di cui in Italia è promotore l'AIOCC. La mission è quella di educare alla prevenzione ed aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia.

L'educazione alla prevenzione passa attraverso l'adozione di stili di vita corretti, che limitano l'insorgenza dei tumori (tra i maggiori fattori di rischio infatti si annoverano fumo e alcool). La comprensione dei segni e dei sintomi della malattia sono necessari per il ricorso al medico per una diagnosi precoce e il tempestivo rinvio al medico specialista. Secondo le ricerche, infatti, ricorrere tempestivamente al consulto del medico permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%, contro un'aspettativa di vita di 5 anni per i pazienti con malattia diagnosticata in fase avanzata.

In Asl1 la giornata individuata sarà quella di giovedì 19 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e non sarà necessaria la prenotazione per accedere alla visita. Le visite saranno effettuate presso gli Ambulatori ORL, situati al piano terra del Padiglione Centrale dell'Ospedale Borea a Sanremo. “Tutte le persone che volessero effettuare lo screening – sottolinea il Dott. Marco Giudice Direttore della S.C. ORL – possono recarsi presso il nostro ambulatorio al “Borea”, trovando il nostro personale a disposizione”.