Sanremo: Regione, Piana consegna un riconoscimento da parte della Regione Liguria al Liceo G. D. Cassini

Questa mattina il Presidente facente funzioni Alessandro Piana ha partecipato all’inaugurazione dell’anno scolastico del Liceo G. D. Cassini. Durante la cerimonia il Presidente ff Alessandro Piana ha consegnato un riconoscimento da parte della Regione Liguria al Liceo per l’importante ruolo che ha svolto nella formazione dei giovani del territorio di Ponente dal 1862.



Il Presidente ff ha concluso portando il suo augurio di buon anno scolastico 2024/2025 agli studenti, che stanno per intraprendere un lungo percorso pieno di soddisfazioni; agli insegnanti, che andranno a ricoprire un ruolo delicatissimo, non solo dal punto di vista del trasferimento delle competenze e quello educativo; e ai genitori e alle famiglie, che ha invitato a collaborare con la scuola per fare in modo che i ragazzi si sentano coinvolti nel processo della loro crescita e maturazione.