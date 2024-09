L'Assessore regionale Marco Scajola al Cassini "Che sia un anno ricco di soddisfazioni, nuove conoscenze ed esperienze”

L’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato questa mattina, al teatro del Casinò di Sanremo, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico del Liceo Gian Domenico Cassini.

Scajola ha, dapprima, fatto un augurio ai 160mila studenti liguri che oggi tornano o si sono seduti per la prima volta sui banchi di scuola per poi concentrarsi su quanto fatto in questi anni in campo di formazione e orientamento.

“Il primo dato che voglio sottolineare – sottolinea l’assessore Marco Scajola - in occasione di questo inizio di anno scolastico 2024/2025, è il crollo dei Neet, (giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano) nella nostra regione. Dal 2020 a oggi il numero è sceso del 9,1%, attestandosi all’11,3%, con la Liguria a guidare la classifica italiana della decrescita nel campo. Questo risultato è frutto dell’incredibile lavoro svolto con investimenti senza precedenti sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, 53,5 milioni di euro dal 2022 a oggi, sulla formazione professionale generica con un investimento di 75 milioni di euro, per 12mila destinatari a cui stiamo dando o abbiamo dato un supporto concreto per trovare lavoro e sull’orientamento scolastico”.

“Nella sola città di Sanremo nel 2024 – termina Scajola - siamo riusciti a riportare, dopo cinque anni di stop, il Salone provinciale di Orientamenti e abbiamo proseguito con il format ‘Dreamers’ durante il Festival coinvolgendo, in totale, 700 studenti ai quali abbiamo potuto fornire consigli e indicazioni utili per il proprio futuro formativo. Vanno poi sottolineate le tante iniziative portate avanti dalle scuole imperiesi, come quella odierna, cresciute e migliorate sensibilmente negli ultimi anni a favore di studenti e famiglie. Ringrazio la dirigente scolastica Mara Ferrero e auguro a lei e a tutti i suoi colleghi, così come al personale scolastico e agli studenti, un anno ricco di soddisfazioni, nuove conoscenze ed esperienze”.