Primo giorno di scuola, Ingenito: "Buon lavoro a tutti gli alunni di Bordighera" (Foto)

Ha preso il via oggi il nuovo anno scolastico. Tanti bambini e ragazzi di Bordighera al suono della campanella, questa mattina, sono tornati tra i banchi di scuola per affrontare nuove sfide e avventure didattiche. Per l'occasione il sindaco Vittorio Ingenito ha portato il saluto dell'Amministrazione agli studenti e l'augurio di un 'buon anno'.

"Oggi celebriamo la Festa del Rispetto per gli Anziani - Keiro no Hi e accompagniamo bimbi e ragazzi per il loro primo giorno di scuola" - dice il primo cittadino - "Una coincidenza, certo, ma con un bel significato: ci stringiamo a tantissimi 'nonni ideali' che, con la loro esperienza e il loro insegnamento, possono contribuire in modo importante al percorso di crescita e apprendimento che i loro 'nipoti ideali' iniziano questa mattina".

"Buon lavoro a tutti gli alunni, al corpo docente, ai dirigenti scolastici per un anno ricco di soddisfazioni!" - afferma il sindaco Ingenito.