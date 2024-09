Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Per la rassegna ‘Solea’ (8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, ‘In viaggio con il telecomando - La narrazione televisiva del viaggio’: Syusy Blady (attrice e conduttrice televisiva) dialoga con Angela Calvini (giornalista). Sala Consiliare del Museo Civico. Piazza Nota 2

19.15. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti - tutti i giorni escluso quello con spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Solea’ (ultimo appuntamento dell’8ª edizione) dal titolo ‘Un milione di mondi’, Il mio ‘Milione’ - Syusy Blady come Marco Polo’ di e con Syusy Blady. Mappa visiva di Lorenzo Mariani. Sede del Club Tenco. Piazza Cesare Battisti 33

IMPERIA



7.30-16.00. Week-end yoga tra gli olivi: Yoga silvestre + Degustazione in frantoio Visita al Museo dell'Olivo + Trekking & Mare. Località Costa d’Oneglia, anche domani, info 345 6973959 (il programma)

10.00-17.30. Imperia International Sailing Week 2024 - Vele d’Epoca di Imperia’: ultimo di cinque giorni di regate, sport, mare, musica, eventi, cucina (premiazioni alle 17.30). Calata Anselmi (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

10.00-20.00. Mostra ‘Imperia Prima di Imperia’. Expo Salso (h 10/12.30.17/20)

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)



15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



21.00. Concerto titolo ‘Magnificat BWV243’ di Johann Sebastian Bach per soli coro e orchestra con Selva Armonica Liceo Pertini Chamber, direttore Luca Franco Ferrari. Basilica di San Giovanni a Oneglia, ingresso a offerta libera

VENTIMIGLIA

8.00. ‘Corri per Fabiola’: evento a cura dell’Associazione Noi4You. Centro cittadino

21.00-22.30. Spettacolo di musica, danza e cultura: presentazione a cura di Luca Galtieri e Marco Carena + esibizione al pianoforte del Maestro Massimiliano Greco + ‘Lettera a Giulia’, coreografia a cura di Centro Studio Danza + Fine show e firma copie + After Party. Cala del Forte, info e prenotazioni +39 340 8110195

VALLECROSIA

8.00. 22ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822

BORDIGHERA



10.00-17.00. Festa dello Sport: stand e aree gioco dove sarà possibile provare gratuitamente tantissimi sport tra cui danza, ginnastica artistica, basket, kick boxing, atletica, pallamano, tennis, volley, judo, obstacle course race, nuoto, bridge, tennis tavolo, sub, moto e club nautico. Centro città a partire da corso Italia, la palestra Conrieri e piazza della Stazione (più info)



17.00-19.00. Mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 22 settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



18.30.‘Agorà – Arte in Piazza’, festa d’arte e di creatività nelle piazzette e i ‘caruggi’ della città alta (ultimo giorno): Finissage (h 18.30) + Teatro itinerante (h 19.30) + Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò (h 20 30)



OSPEDALETTI



19.00. Per i Festeggiamenti al Santuario Madonna delle Porrine, inaugurazione del murales lungo circa 40 metri, commissionato dalla mecenate Danièle Lorenzi Scotto e realizzato da Valentina Martini + inaugurazione del tratto di strada che porta al Santuario. A seguire cena sotto le stelle a cura del Descu Spiaretè



TAGGIA



8.00-19.00. Fiera promozionale di antiquariato e piccolo collezionismo a cura dell’associazione ‘Arte & party’. Ex mercato coperto



8.45. ‘Triora Rocca Penna’: escursione ad anello accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 alla stazione di Taggia (piano inferiore) oppure alle 9.30 a Triora davanti al Comune (l’escursione partirà 1 km sopra Triora), info 327 0824866 (più info)

SAN LORENZO AL MARE



8.00-18.00. Festa dello Sport: San Lorenzo Run e Family Run (locandina). Partenza dall’Hotel Riviera dei fiori alla Marina di San Lorenzo + Snorkeling, esibizioni di atleti di karate, acrobatica aerea, pesca sportiva, padel, pilates, yoga, meditazione in movimento, bicicletta, volley, barca a vela, rugby reds, basket, tiro con l’arco e altre sorprese. A cura delle associazioni del territorio (la locandina con tutti i dettagli)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



15.00-23.00. 61ª ‘Sagra della Pansarola e Zabaione’: ‘Sagra in Piazza’ con la Band musicale di Apricale (h 15/19) + ‘Pansarole sotto le stelle’ con i ‘Projeto Kajallè’: Aliano de Franceschi, voce e chitarra classica, Francesco Pigna, voce e chitarra acustica (h 19/23)

BADALUCCO



10.00. 52esimo Festival dello Stoccafisso con tante attività in programma. Evento cura della Pro Loco e del Comune. Luoghi Vari (più info)

BAJARDO



7.30. Natura & Benessere: volto ad uscire dalla routine e rigenerare la mente il corpo e lo spirito (leggere il programma a questo link)

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. Sagra dei Barbagiuai. Palatenda in località Bigauda

COSTARAINERA

18.00. Festa religiosa per la Madonna dei sette dolori

21.00. ‘Sorelle tutte. Pagine da musical’: concerto del Coro conClaudia, un musical in costume, tutto al femminile, diretto da Margherita Davigo. Evento a cura dell’associazione ‘Le Muse’. Piazza Vittorio Emanuele

DOLCEACQUA

9.00. Moto Raduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Piazza Mauro



17.30. (ANNULLATO) ‘Di vino e di vendemmia’: spettacolo teatrale itinerante di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



9.00. ‘A spasso dentro la bellezza’: escursione Molini/Giro di Getta/Triora/Molini con la guida ambientale escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Info 391 1042608



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



9.30. ‘Triora Rocca Penna’: escursione ad anello accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.45 alla stazione di Taggia (piano inferiore) oppure alle 9.30 a Triora davanti al Comune (l’escursione partirà 1 km sopra Triora), info 327 0824866 (più info)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

15.00. Recital di Lucas e Arthur Jussen, con Lucas e Arthur Jussen (pianoforti). Brani di Mozart, Schubert, Ravel e Stravinsky. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

9.30-18.00. Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestigio 2024: alone di veicoli classici e storici da collezione. Avenue Jean Mermoz (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate