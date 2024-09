Bordighera: la squadra di pallavolo Reale Mutua Chieri incontra il sindaco e l'assessore Sferrazza (Foto)

Bordighera dà il benvenuto alle pallavoliste e allo staff della squadra Reale Mutua Chieri: questa mattina il sindaco Vittorio Ingenito e l’sssessore Martina Sferrazza hanno incontrato le atlete presso il Palazzetto dello Sport di via Diaz, in occasione dell’inizio degli allenamenti per la 40ª Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore.

“Siamo felici che la squadra, che gioca in Serie A1 e ha nelle sue file le campionesse olimpiche Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, abbia scelto il Palasport della nostra città - ha dichiarato il sindaco Ingenito - E’ la bellissima conferma che si tratta di un impianto sportivo attrezzato, funzionale e di valore, che è ormai un punto di riferimento certo per sportivi e società della provincia e sta diventando un asset strategico per lo sviluppo di Bordighera. Non di meno il nostro Palazzetto dello Sport è stato scelto dalla squadra di basket BVC Sanremo per giocare le partire ufficiali della prossima stagione invernale. A tutte le pallavoliste del Reale Mutua Chieri va il benvenuto più caloroso di tutta la città di Bordighera, fiera di poter ospitare atlete che rappresentano ai massimi livelli quei valori di rispetto e lealtà che sono propri dello sport e che promuoviamo con convinzione” ha concluso il primo cittadino.