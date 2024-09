Sanremo: sabato prossimo a Villa Luca di Coldirodi Dario Daniele ospite della rassegna letteraria

Sabato prossimo alle 21 lo scrittore sanremese Dario Daniele sarà ospite della rassegna letteraria della Pinacoteca Rambaldi (Coldirodi) condotta da Alessio Bellini, con il suo libro/reportage dal titolo 'IO TI VEDO – Viaggi nell’animo umano e nella tenerezza del mondo'.

Oltre trent'anni di ricerche in una sessantina di Paesi di tutto il mondo per un libro di viaggi che non pretende di essere un punto di arrivo, ma l’occasione per nuove riflessioni sull’uomo e sul suo futuro. L'autore cerca di comprendere a fondo i luoghi visitati, indaga su una umanità affascinante e sulle sue evidenti contraddizioni, non dimenticandosi di cogliere ovunque una tenerezza che alimenta il desiderio di verità e il bisogno di bellezza.

Sullo sfondo, la natura potente e le sue straordinarie creature offrono spunti continui e autentica gioia, in una società umana troppo imperfetta che necessita di una radicale trasformazione nel cammino della pace e della nonviolenza.

Lo scrittore Dario Daniele ha detto: "Cercherò di portarvi in giro per il mondo… Dalle capre alpiniste del Marocco fino al deserto bianco della Mauritania, a quello rosso della Giordania e a quello arancione della Tunisia... Dalle zone inesplorate del Kun Lun Shan tra Cina e Tibet all'India con le sue contraddizioni... Dalla città perduta di Petra alle mille pagode di Bagan in Birmania... Dalle etnie del Myanmar ai bambini nomadi della Mongolia sui monti Altai... Dalle Ande dell'Ecuador alla foresta amazzonica... Dal deserto del Gobi alla vetta del Kilimanjaro e ai giganti dell'Himalaya... E non mancherà certo l'Europa: dai ghiacciai delle isole Svalbard alle magnifiche isole Lofoten in Norvegia, dall'Islanda alle Azzorre, dalle spiagge dell'Algarve in Portogallo a quelle dell'Irlanda del Nord... e in anteprima assoluta le prime immagini di due straordinari viaggi nella misteriosa e quasi inaccessibile repubblica monastica del Monte Athos, in Grecia. Vi aspetto!"

Ricordiamo che Dario Daniele, ambientalista storico della provincia di Imperia, ha pubblicato una decina di libri, tra saggistica e narrativa, ottenendo numerosi riconoscimenti in importanti concorsi letterari, sia nazionali che internazionali. È il vincitore del 'Books for peace' nel 2021. Ha finanziato, con i suoi libri, progetti di cooperazione in India, Argentina e in alcuni Paesi africani.