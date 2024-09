Sanremo: approvato dall'Amministrazione il piano degli Scuolabus, 13 linee e 411 richieste

Con 411 richieste e 13 Scuolabus previsti, la Giunta comunale di Sanremo ha approvato il piano per il trasporto degli studenti per l’anno scolastico ‘24/’25. Si tratta di un momento sempre molto importante, quello del via al servizio Scuolabus sul territorio comunale che, negli anni scorsi, ha avuto qualche momento di stop causato dalla querelle legata alla ‘Fratarcangeli’ che, successivamente ha sempre svolto con attenzione.

E anche quest’anno la stessa azienda laziale si occuperà del servizio che, secondo le previsioni di palazzo Bellevue inizierà regolarmente con l’avvio dell’anno scolastico. I mezzi vedranno diverse linee: la 1 da via Pietro Agosti alla scuola ‘Dante Alighieri’ e ritorno. La 2 verso lo stesso plesso ma con partenza da via Martiri così come la 3 che partirà dalla frazione di San Pietro e la 4 da San Romolo.

La linea 5 partirà da San Giovanni per raggiungere la scuola ‘Rubino’ con relativo ritorno mentre la 6, con partenza da rondò Francia, arriverà sempre alla ‘Rubino’ e quindi alla scuola di San Pietro. La 7 partirà dalla frazione di Poggio per raggiungere le scuole ‘Pascoli’ di corso Cavallotti mentre la 8, che servirà lo stesso plesso, partirà da Verezzo e la 9 da San Pietro.

La linea 10 partirà dalla frazione di San Giacomo e, dopo diverse fermate, porterà gli alunni alle scuole di via Panizzi con la 11 e la 12 che, servendo lo stesso plesso, partiranno da San Giacomo e da via Pietro Agosti. La 13, infine, partirà da località San Lorenzo per arrivare a Coldirodi. Cliccando sotto il dettaglio di tutti i percorsi degli Scuolabus.