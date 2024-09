La Lilt di Sanremo e Imperia organizza nuovi corsi per la lotta al fumo

Per ogni sigaretta fumata si perdono 11 minuti di vita, con una aspettativa di vita inferiore di circa 10 anni rispetto ad un non fumatore.

Il 50 per cento dei fumatori quotidiani muore prematuramente, la metà dei quali prima dei 70 anni. Occorrono comunque anni di fumo prima che ictus, enfisema, infarto o tumori possano colpire in modo irrecuperabile, ma non sono molti gli anni necessari a creare piccole e grandi difficoltà giornaliere, dalla limitazione alla attività fisica, alla cattiva digestione alla disfunzione erettile. Nel mondo ogni anno muoiono 6 milioni di persone a causa del fumo di tabacco, 1 decesso ogni 6 secondi.

Smettere di fumare si può: volontari ed esperti professionisti proporranno un percorso di disassuefazione dal fumo. Sono aperte le iscrizioni presso la Lilt di Sanremo per partecipare al Corso per smettere di fumare che si terrà in Via Duca degli Abruzzi 14. Si può telefonare al 0184195100 al mattino per prenotare un appuntamento conoscitivo e di introduzione al Corso. Le iscrizioni si chiudono il 20 settembre prossimo.