Ospedaletti si mobilità Mor Ndiaye

La comunità di Ospedaletti si sta mobilitando per una causa importante: raccogliere fondi per Mor Ndiaye, noto come Max, che vive in Italia da 25 anni e sostiene da sempre la sua famiglia in Senegal. Max aveva aperto un pollaio, in Senegal a 30 km dalla capitale, Dakar, attività fondamentale per il sostentamento della sua famiglia. Ma ha dovuto affrontare la perdita del suo sogno a causa di un'epidemia che ha distrutto l'allevamento.

Un gruppo di donne attive nel sociale, tra cui Anna Maria Londri, Simona Bertolino e Franca Perosino, ha dato vita a una raccolta fondi con l'obiettivo di raggiungere 10.000 euro. Questa somma è necessaria per costruire un nuovo pollaio, essenziale per il rilancio dell'attività e un futuro dignitoso di Mor e della sua famiglia.

Chi desidera supportare questa iniziativa può fare una donazione nel barattolo presente presso il bar Pinkis di Ospedaletti, gestito da Franca Perosino.

Ogni contributo rappresenta un gesto di speranza e un aiuto concreto per chi ha sempre lottato per il benessere della propria famiglia e comunità.